Азербайджанский Шахдаг примет Фестиваль горных курортов Евразии

Горнолыжный курорт Шахдаг, расположенный в Азербайджане, менее чем через месяц станет хозяином крупного мероприятия – Фестиваля горных курортов Евразии.

В начале марта на курорте Шахдаг в Азербайджане пройдет Фестиваль горных курортов Евразии, заявил замгендиректора по международным отношениям и туризму сочинского курорта Роза Хутор Сергей Хворостяный.

Участниками значимого события станут курорты, входящие в Евразийский Альянс горных курортов, или сокращенно ЕАГК.

"Уже совсем скоро, с 3 по 7 марта, в Азербайджане, на курорте Шахдаг, состоится очередное мероприятие ЕАГК – Фестиваль горных курортов Евразии"

– Сергей Хворостяный

Замгендиректора передал, что сочинский курорт также присоединится к фестивалю.

Свои заявления Хворостяный сделал, выступая на презентации сборника сказок, посвященных горам, под названием "Легенды каменных великанов". Книга увидела свет при поддержке Розы Хутор. Каждый волшебный рассказ напечатан на двух языках: на русском и на том, на котором она была создана изначально, включая азербайджанский, армянский и грузинский и другие.

Спикер пояснил, что именно в сказках ярче всего выражается самобытность создавшего их народа, эти произведения повествуют о традициях и обычаях.

"Уверен, что именно такие гуманитарные проекты помогают наладить эффективный диалог между странами, в том числе, и в сфере горного туризма"

– Сергей Хворостяный