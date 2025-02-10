Промышленные способы очистки песка тестируют на Кубани

На пляжах Кубани приступили к тестированию очистки песка от мазута промышленными способами. После подтверждения эффективности их будут использовать повсеместно, рассказали в оперштабе.
"Ручная уборка еще идет на отдаленных пляжах в труднодоступных местах, основной участок – Бугазская коса. Здесь оптимизировано количество задействованных людей, чтобы каждая группа была обеспечена специальным высокопроходимым транспортом, способным отвезти к месту работ и вернуть обратно во второй половине дня"
- оперштаб Краснодарского края
Сегодня в борьбе с последствиями разлива мазута в Черном море участвуют около 600 добровольцев из различных организаций. С понедельника их число сократят вдвое, до 300 человек. По мере перехода к промышленным способам очистки количество волонтеров, участвующих в работах, будет уменьшаться.