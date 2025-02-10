Вестник Кавказа

Промышленные способы очистки песка тестируют на Кубани

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
На пляжах Черного моря начали тестировать промышленные способы очистки песка от нефтепродуктов. В связи с этим началось сокращение числа волонтеров.

На пляжах Кубани приступили к тестированию очистки песка от мазута промышленными способами. После подтверждения эффективности их будут использовать повсеместно, рассказали в оперштабе.

"Ручная уборка еще идет на отдаленных пляжах в труднодоступных местах, основной участок – Бугазская коса. Здесь оптимизировано количество задействованных людей, чтобы каждая группа была обеспечена специальным высокопроходимым транспортом, способным отвезти к месту работ и вернуть обратно во второй половине дня"

- оперштаб Краснодарского края

Сегодня в борьбе с последствиями разлива мазута в Черном море участвуют около 600 добровольцев из различных организаций. С понедельника их число сократят вдвое, до 300 человек. По мере перехода к промышленным способам очистки количество волонтеров, участвующих в работах, будет уменьшаться.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
715 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Под Анапой со дна подняли около 170 мешков с мазутом

Под Анапой со дна подняли около 170 мешков с мазутом

ДТП с грузовиком на Кубани привело к гибели трех человек

ДТП с грузовиком на Кубани привело к гибели трех человек

Кубань построит 12 спортплощадок в Абхазии

Кубань построит 12 спортплощадок в Абхазии

Вспыхнувший в пансионате пожар перекинулся на штаб волонтеров в Анапе

Вспыхнувший в пансионате пожар перекинулся на штаб волонтеров в Анапе

В сочинской Кудепсте откроется самый большой детский сад Кубани

В сочинской Кудепсте откроется самый большой детский сад Кубани

Крупный пожар охватил пансионат в Анапе

Крупный пожар охватил пансионат в Анапе

Сорбент из вулканических пород поможет очищать пляжи Кубани от мазута

Сорбент из вулканических пород поможет очищать пляжи Кубани от мазута

Стоимость аренды жилья для туристов подскочила в Краснодаре

Стоимость аренды жилья для туристов подскочила в Краснодаре

Крупное ДТП на Кубани унесло жизни четырех человек

Крупное ДТП на Кубани унесло жизни четырех человек

Еще 88 платных парковок появится в центре Сочи

Еще 88 платных парковок появится в центре Сочи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы