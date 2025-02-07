Новый рейс Сочи-Абу-Даби запускает Etihad Airways

Добраться из Сочи в Абу-Даби скоро можно будет на самолете – рейс запускает эмиратская авиакомпания Etihad Airways. Он будет выполняться три раза в неделю, билеты уже в продаже.

Самолеты национального перевозчика ОАЭ Etihad Airways скоро свяжут регулярными рейсами две популярные туристические локации – российский город-курорт Сочи и Абу-Даби, сообщили в управляющей компании "Аэродинамика".

Полеты будут выполняться с 29 мая. На рейсах будут задействованы лайнеры Airbus A320, рассчитанные на 150 пассажиров в экономе и восемь пассажиров в бизнес-классе. Полеты будут совершаться трижды в неделю, в какие именно дни – станет известно чуть позднее, когда будут получены разрешения от авиавластей РФ и Эмиратов.

"Важно, что ранее перелеты по этому направлению не выполнялись, и запуск нового маршрута расширит международные возможности нашего аэропорта"

– гендиректор УК "Аэродинамика" Алексей Старостин

Приобрести билеты можно уже сейчас – они продаются на сайте авиакомпании.

Напомним, ранее стало известно, что Сочи вошел в число самых популярных направлений для отдыха россиян на майские праздники. Из российских городов в тройку лидеров вошел также Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений чаще всего бронируют Стамбул.

Как сообщает АТОР, на начало февраля, то есть за три месяца, уже выкуплены билеты на самые удобные поезда из Москвы в Сочи на майские праздники. Это касается поездов, время в пути в которых составляет максимум чуть более суток. Остались в продаже билеты на поезда, которые добираются до Сочи за большее время, либо отправляются/прибывают ночью.