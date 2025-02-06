Еще 88 платных парковок появится в центре Сочи

В центре Сочи обустроят 88 новых платных парковок. Они расположатся на Театральной площади около Зимнего театра, рассказали в городской администрации.
"Все новые платные зоны отмечены дорожными знаками и информационными щитами. Платное парковочное пространство будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Стоимость парковки на Театральной площади- 170 рублей в час, эта парковка относится к первой зоне, к местам города с высоким трафиком"
- администрация Сочи
Парковки заработают с 17 февраля, со следующего понедельника.
Парковка будет бесплатной ночью и в официальные праздники. Также за место не придется платить при остановке до 15 минут.
Администрация Сочи предлагает вместо личного авто использовать общественный транспорт, чтобы добраться до Зимнего театра.