Новые аттракционы появятся в Сочи к лету

Два новых аттракциона будут доступны для жителей города-курорта и туристов уже летом 2025 года. Это горка, длина которой превышает 120 м, и карусель. Их привезут из Италии за полмиллиарда рублей.

Количество аттракционов увеличится в Сочи Парке к новому летнему сезону, рассказали в его пресс-службе.

"Новые аттракционы "Лесная почта" и "Кочки-грибочки" откроют в Сочи Парке"

– пресс-релиз

В общей сложности на приобретение обоих аттракционов потратят свыше полумиллиарда рублей.

Аттракцион "Лесная почта" представляет собой горку, на которой смогут разместиться 16 отдыхающих. Они прокатятся по треку протяженностью более 120 м. Иное устройство имеет "Кочки-грибочки": это карусель с кабинками на 20 человек. Высоту подъема кабинки во время катания человек может установить сам, воспользовавшись педалями.

Обе конструкции прибыли из Италии.

Напомним, что в минувшем году в Сочи Парке повеселились свыше 2 млн человек.

Стоит отметить, что Сочи вошел в число самых популярных направлений для отдыха на майские праздники. Вместе с ним из российских городов в топ-3 попал Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений на весенние праздники россияне предпочли Стамбул.