Встреча президентов РФ и США пройдет раньше взаимных визитов - Песков

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в третьей стране раньше, чем произойдут поездки в страны друг друга. Этим поделился в интервью Дмитрий Песков.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет раньше их поездок в Вашингтон и Москву, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки. А другое дело – это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране"

- Дмитрий Песков

Встреча президентов в третьей стране пройдет раньше, чем их визиты в страны друг друга. Именно над ней их помощники начнут работать, передал Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что точное место встречи еще не выбрано, однако есть вероятность, что она пройдет в Саудовской Аравии, как ранее обмолвился Дональд Трамп. Королевство – хороший партнер как Москвы, так и Вашингтона, поэтому такое место встречи было бы удобно всем, добавил официальный представитель президента РФ в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.