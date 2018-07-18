Вестник Кавказа

Встреча президентов РФ и США пройдет раньше взаимных визитов - Песков

Встреча президентов РФ и США пройдет раньше взаимных визитов - Песков
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в третьей стране раньше, чем произойдут поездки в страны друг друга. Этим поделился в интервью Дмитрий Песков.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет раньше их поездок в Вашингтон и Москву, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки. А другое дело – это то, что они условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу где-то в третьей стране"

- Дмитрий Песков

Встреча президентов в третьей стране пройдет раньше, чем их визиты в страны друг друга. Именно над ней их помощники начнут работать, передал Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что точное место встречи еще не выбрано, однако есть вероятность, что она пройдет в Саудовской Аравии, как ранее обмолвился Дональд Трамп. Королевство – хороший партнер как Москвы, так и Вашингтона, поэтому такое место встречи было бы удобно всем, добавил официальный представитель президента РФ в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1155 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трамп оценил возможность встречи с Путиным

Трамп оценил возможность встречи с Путиным

Все встречи Трампа и Путина до 2025 года: когда и где проходили?

Все встречи Трампа и Путина до 2025 года: когда и где проходили?

Трамп хочет оперативно встретиться с Путиным

Трамп хочет оперативно встретиться с Путиным

Вашингтон готовится к встрече Путина и Трампа

Вашингтон готовится к встрече Путина и Трампа

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Путин может встретиться с Шольцем и Трампом

Путин может встретиться с Шольцем и Трампом

Контакты Путина с Трампом допустили в Москве

Контакты Путина с Трампом допустили в Москве

Российско-американский саммит: почему быстрых результатов не будет

Валерий Гарбузов: отношения России и США необходимо реанимировать в очень многих сферах

Андрей Кортунов: встреча Путина и Трампа открыла дверь для практического сотрудничества

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы