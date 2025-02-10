Дублер Курортного проспекта перекрыт в Сочи из-за ДТП

Массовое ДТП в Сочи привело к перекрытию трассы. По предварительным данным, в аварии пострадали пять автомобилей.

Автоавария в Сочи привела к перекрытию движения на трассе А-148 "Дублер Курортного проспекта".

"(Трасса) А-148, ДТП. <...> Движение перекрыто"

– ФКУ "Упрдор Черноморье"

На дублере столкнулись пять автомобилей, в том числе Газель, добавили в Госавтоинспекции Сочи. Данных о пострадавших в ДТП нет, передает ТАСС.

Авария случилась утром в понедельник в тоннеле в направлении Адлера, автодвижение до сих пор затруднено.

Напомним, в Сочи наблюдаются неблагоприятные погодные условия, водителей транспортных средств призывают быть внимательнее на дороге.