Вестник Кавказа

Дублер Курортного проспекта перекрыт в Сочи из-за ДТП

Дублер Курортного проспекта перекрыт в Сочи из-за ДТП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовое ДТП в Сочи привело к перекрытию трассы. По предварительным данным, в аварии пострадали пять автомобилей.

Автоавария в Сочи привела к перекрытию движения на трассе А-148 "Дублер Курортного проспекта".

"(Трасса) А-148, ДТП. <...> Движение перекрыто"

– ФКУ "Упрдор Черноморье"

На дублере столкнулись пять автомобилей, в том числе Газель, добавили в Госавтоинспекции Сочи. Данных о пострадавших в ДТП нет, передает ТАСС.

Авария случилась утром в понедельник в тоннеле в направлении Адлера, автодвижение до сих пор затруднено.

Напомним, в Сочи наблюдаются неблагоприятные погодные условия, водителей транспортных средств призывают быть внимательнее на дороге.

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