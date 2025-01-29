Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана провел встречу с генсеком ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана провел встречу с генсеком ОБСЕ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Стороны обсудили сотрудничество, а также ход мирного процесса между Баку и Ереваном.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча между главой дипломатии Азербайджана Джейхуном Байрамовым и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Байрамов и Синирлиоглу обсудили вопросы сотрудничества, безопасности, а также актуальные проблемы, находящиеся в фокусе внимания ОБСЕ. 

Особую роль в обсуждении заняла тема мирного процесса между Баку и Ереваном. Глава МИД Азербайджан заявил о необходимости удаления из региона структур, которые были развернуты в период конфликта, но сейчас утратили актуальность. 

Говоря о нормализации между Азербайджаном и Арменией, Байрамов отметил, что в настоящий момент сохраняются препятствия на пути развития отношений. Речь идет о территориальных претензиях к Азербайджану в Конституции Армении.

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