Туристы облюбовали рыбные предприятия в Дагестане в 2024 году

В 2024 году дагестанские предприятия по производству рыбы увеличили число посетителей в 1,5 раза. Ежедневно они принимали около 3 тыс туристов.

Рыбные предприятия Дагестана особенно заинтересовали туристов в 2024 году: число посетителей выросло в 1,5 раза. В среднем производства принимали около 3 тыс человек ежедневно, рассказала глава республиканского комитета по рыбному хозяйству Хадижат Шамхалова.

"В летний сезон в 2024 году число туристов, посещающих рыбные хозяйства, составило более 3 тысяч человек в день, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше в 1,5 раза"

- Хадижат Шамхалова

Наиболее стремительно развивающимся предприятиями в сфере промышленного туризма стали "Главрыба", "Янтарное" и "Голдфиш".

Напомним, что туристы в 2 раза увеличили число бронирований отдыха в Дагестане на лето 2025 года. Туроператоры назвали ситуацию нетипичной для республики.