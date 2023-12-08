Вестник Кавказа

В "Иностранке" отметили День дипломатического работника и Международный день книгодарения

14 февраля в легендарном Овальном зале Всероссийской библиотеки иностранной литературы имени Рудомино состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню дипломатического работника и международному дню книгодарения.

Мероприятие посетили дипломаты посольств стран СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии (Тайланд), руководители общественных организаций и деятели культуры. 

В рамках встречи, по традиции Международного дня книгодарения, «Иностранка», являющаяся главным центром культурной дипломатии в России, преподнесла своим гостям авторское издание, связанное с главным событием текущего года - 80-летием Великой Победы, и получит в дар издания из разных стран мира на различных языках.  

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