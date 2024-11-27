Разведением страусов эму займутся на Ставрополье

В Предгорном районе Ставрополья хотят создать страусиную ферму. Первые две особи прибудут в регион из Кубани.
Разведением экзотических птиц, страусов эму, хотят начать заниматься в Предгорном районе Ставропольского края. Из фермы планируют сделать привлекательное туристическое место и обучающую площадку для школьников, передали в администрации района.
"В поселке Железноводский Предгорного района предприниматели решили заняться разведением страусов эму. Сейчас фермеры планируют привезти двух особей из Краснодарского края, но в дальнейшем планы грандиозные"
- администрация Предгорного района
Глава района Николай Бондаренко передал, что страусиная ферма позволит также создать дополнительные рабочие места.
О том, когда она планирует открыть двери для посетителей, не уточняется.