Вестник Кавказа

Разведением страусов эму займутся на Ставрополье

Разведением страусов эму займутся на Ставрополье
© Фото: официальный Telegram-канал Предгорного района
В Предгорном районе Ставрополья хотят создать страусиную ферму. Первые две особи прибудут в регион из Кубани.

Разведением экзотических птиц, страусов эму, хотят начать заниматься в Предгорном районе Ставропольского края. Из фермы планируют сделать привлекательное туристическое место и обучающую площадку для школьников, передали в администрации района.

"В поселке Железноводский Предгорного района предприниматели решили заняться разведением страусов эму. Сейчас фермеры планируют привезти двух особей из Краснодарского края, но в дальнейшем планы грандиозные"

- администрация Предгорного района

Глава района Николай Бондаренко передал, что страусиная ферма позволит также создать дополнительные рабочие места.

О том, когда она планирует открыть двери для посетителей, не уточняется.

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