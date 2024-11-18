На Ставрополье начнут выращивать бананы

Первый отечественный банан намерены вырастить в Ставропольском крае. Амбициозные фермеры также планируют собрать урожай манго и авокадо к 2026 году.

Ставропольский край станет центром аграрного эксперимента: здесь планируют выращивать бананы. Площадкой для первого российского банана станет Невинномысск, рассказал мэр города Михаил Миненков.

В ставропольском городе намерены не только вырастить первый банан в стране, но разбить настоящие экзотические сады под теплицей, где будут произрастать также манго и авокадо, которые набирают большую популярность в последние годы.

Проектом занимается российский предприниматель совместно с партнерами из Казахстана.

Площадь банановых посадок составит около 46 га, где разместятся тепличные комплексы. Сбор первого урожая запланирован на весну 2026 года.