Вестник Кавказа

На Ставрополье начнут выращивать бананы

Банан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый отечественный банан намерены вырастить в Ставропольском крае. Амбициозные фермеры также планируют собрать урожай манго и авокадо к 2026 году.

Ставропольский край станет центром аграрного эксперимента: здесь планируют выращивать бананы. Площадкой для первого российского банана станет Невинномысск, рассказал мэр города Михаил Миненков. 

В ставропольском городе намерены не только вырастить первый банан в стране, но разбить настоящие экзотические сады под теплицей, где будут произрастать также манго и авокадо, которые набирают большую популярность в последние годы. 

Проектом занимается российский предприниматель совместно с партнерами из Казахстана.  

Площадь банановых посадок составит около 46 га, где разместятся тепличные комплексы. Сбор первого урожая запланирован на весну 2026 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мужчина отправится за решетку за двойное убийство ломом-гвоздодером на Ставрополье

Мужчина отправится за решетку за двойное убийство ломом-гвоздодером на Ставрополье

ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек на Ставрополье

ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек на Ставрополье

В Кисловодске &quot;заминировали&quot; больницу и санаторий

В Кисловодске "заминировали" больницу и санаторий

Электричка Минводы – Кисловодск стала самой популярной на Северном Кавказе

Электричка Минводы – Кисловодск стала самой популярной на Северном Кавказе

Директор фонда из Ставропольского края стала фигурантом дела о мошенничестве

Директор фонда из Ставропольского края стала фигурантом дела о мошенничестве

В Ставропольском крае на обновление троллейбусного парка потратят 1,5 млрд рублей

В Ставропольском крае на обновление троллейбусного парка потратят 1,5 млрд рублей

Фестиваль по очистке мандаринов снова примет Железноводск

Фестиваль по очистке мандаринов снова примет Железноводск

В Кисловодске пройдет новогодний гастрофестиваль

В Кисловодске пройдет новогодний гастрофестиваль

Чудесное спасение теленка произошло на Ставрополье

Чудесное спасение теленка произошло на Ставрополье

Пожар погубил жительницу Пятигорска

Пожар погубил жительницу Пятигорска

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы