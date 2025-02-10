Вестник Кавказа

На Мюнхенской конференции обсудили армяно-азербайджанское урегулирование

На Мюнхенской конференции обсудили армяно-азербайджанское урегулирование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции переговорили об урегулировании отношений Баку и Еревана на конференции в Мюнхене. Это также обсудили премьер-министр Армении и канцлер Германии.

В ходе Мюнхенской конференции руководители МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели встречу и обсудили актуальные вопросы, рассказали в азербайджанском ведомстве.

Стороны подняли тему союзничества Баку и Анкары в политическом, военном, экономическом и других аспектах.

Помимо этого, они затронули вопросы региональной и международной повестки. Байрамов и Фидан обсудили урегулирование послевоенных отношений между Баку и Ереваном и обстановку на Ближнем Востоке.

"Байрамов также подробно проинформировал своего коллегу о текущей региональной ситуации и ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией"

- пресс-служба МИД Азербайджана

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава армянского правительства Никол Пашинян также подняли на обсуждение урегулирование отношений Баку и Еревана на конференции в Мюнхене.

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