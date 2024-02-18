Чего ждать от Мюнхенской конференции в 2025 году?

14-16 февраля в Мюнхене проходит конференция по безопасности. Американский президент Дональд Трамп дал понять, что цель США на конференции - урегулировать конфликт на Украине. Европа не в восторге

По традиции Мюнхенскую конференцию по безопасности открывают председатель оргкомитета Кристоф Хойсген и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На 61-й Мюнхенской конференции по безопасности заявлены представители 110 стран мира. Всего планируется участие 800 делегатов, из них 50 глав государств и правительств, а также около 150 министров.

Из значимых фигур значатся канцлер Германии Олаф Шольц и кандидаты на предстоящих парламентских выборах в ФРГ. От Евросоюза выступят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола, президент Евросовета Антониу Кошта и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп, также как и в Давос, в Мюнхен не поехал, но отправил большую команду в составе вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога.

Американская сторона хоть и представлена министрами, но задает главный тон на нынешней конференции. "Лидеры со всего мира едут на эту конференцию. Но главной темой для всех будет Украина", — заявил Рубио, процитировав слова своего президента о том, что конфликт на Украине должен завершиться.

На днях Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и договорился с ним о намерении "работать вместе" и достичь мира по Украине. За день до Мюнхена США в ответ на выдачу Марка Фогеля передали России Александра Винника.

Сам Дональд Трамп пошел дальше своего госсекретаря и объявил о том, что в первый день работы конференции должна пройти трехсторонняя встреча с участием представителей США, России и Украины.

"Россия будет там с нашими людьми. Украина тоже приглашена, кстати. Не знаю точно, кто именно будет там от каждой страны – но высокопоставленные лица из России, Украины и США", – сказал он журналистам в Овальном кабинете.

Чуть позднее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова опровергла присутствие российских представителей в Мюнхене, объяснив факт отсутствием приглашения.

"Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное решение, это странное решение. Соответственно, представителей Министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов, не будет", — заявила она.

Тем не менее, тема Украины будет обсуждаться на мероприятии между американцами, европейцами и Владимиром Зеленским, тоже прибывшим в Мюнхен.

Телефонный разговор Путина и Трампа уже создал определенный контекст и атмосферу в Старом свете. Европейцы, хоть и формально рады урегулированию, но боятся, что мир состоится за их спинами и что США намерены ослабить свое военное присутствие в Евросоюзе.

За день до форума Олаф Шольц заявил следующее: "Сегодня мы должны столкнуться с реальностью, которую создают действия и заявления правительства США в отношении Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и всего континента. Я этого не допущу".

Хотя команда Трампа, включая его самого и министра обороны Пита Хегсета, уже многое сказала об оптимизации военного присутствия США за рубежом, в СМИ по-прежнему всплывают сенсационные известия. Немецкий журнал Bild передает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может объявить о массовом выводе американских войск из Европы. По-видимому, этим и объясняется настороженность Шольца. В Германии уже не первый месяц говорят, что Россия после Украины может начать нападение на страны ЕС и Молдову - и без поддержки американцев европейцы не чувствуют себя в безопасности.

Любопытный факт, что тот же Джей Ди Вэнс, на которого мог обидеться Шольц, по данным Politico, отказался встречаться с ним. Издание называет поступок "серьезным дипломатическим упреком" Шольцу, учитывая, что канцлер - принимающая сторона конференции. За что Вэнс мог ответно обидеться на Шольца? Возможно, за те палки, которые ФРГ и Франция пытаются вставлять в колеса мирного плана Трампа по Украине. До начала конференции случился еще один казус - Рубио не смог вовремя прилететь в Мюнхен, так как из-за технических проблем его самолет вернулся на авиабазу Эндрюс в Мэриленде. Госсекретарь вылетел в ФРГ на другом самолете.

В Европе позицию Трампа по Украине, включающую ее невступление в НАТО, отказ от возврата Киевом территорий, неготовность отправлять войска США на Украину и обеспечивать безопасность ЕС, а также возврат России в "Большую восьмерку", считают неоправданными уступками России.

После сенсационных инициатив и встревоженной реакции в европейском политикуме и медиапространстве администрация Трампа решила несколько смягчить формулировки. Трамп уверил журналистов в том, что Украина за столом переговоров будет, а Рубио в эфире радиостанции Sirius Satellite не исключил все же вступления Украины в НАТО.

"Я хочу прояснить кое-что по поводу того, что членство [Украины] в НАТО — нереалистичный исход переговоров. При этом эти переговоры возглавляет президент Трамп. Все варианты остаются возможными", - сказал госсекретарь.

Со своей стороны, вице-президент допустил отправку американских ВС на Украину, если Путин откажется от урегулирования конфликта. "Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления", — заметил Вэнс.

Еще два дня назад Хегсет исключил отправку войск на Украину, но он имел ввиду такую опцию в рамках гарантий безопасности и урегулирования конфликта.

По словам Вэнса, на данный момент цель Трампа - убедить Путина в дипломатическом решении вопроса. Вице-президент США в теме уступки территорий, как и в вопросе членства в НАТО и отправки войск, сохранил двоякость. "Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины", — сказал он.

Насколько Трампу и его команде, прикомандированной в Мюнхен, удастся убедить элиту Старого света, что его цель - подлинный мир, а не "Мюнхенский сговор", покажет время.

Как минимум, немецкий министр обороны Борис Писториус склоняется к тому, что все-таки мир "по-Трамповски" не обеспечит безопасность Европы, а создаст дополнительные угрозы.

На полях Мюнхенской конференции Писториус заявил, что после заключения мирного договора Россия продолжит "гибридную войну" против Запада. "Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и в дальнейшем будет оставаться угрозой для нас", - отметил он.

На самом деле Россия стремится к миру, но озвучить ее позицию в Мюнхене будет некому, поскольку, как и сказала Мария Захарова, российских дипломатов на западную конференцию никто не пригласил.