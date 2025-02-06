Вестник Кавказа

Переговоры по Украине начнутся в Мюнхене – Трамп

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп анонсировал переговоры представителей России, США и Украины. Он отметил, что встреча сначала состоится в Мюнхене, а потом – в Саудовской Аравии.

Американский лидер Дональд Трамп объявил о переговорах между высокопоставленными представителями России, США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе.

При этом президент Штатов подчеркнул, что в Мюнхене состоится встреча высших должностных лиц России и США. Трамп также добавил, что в переговорах будет участвовать и Украина.

Ранее он уже говорил о встрече представителей трех государств на полях Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

В то же время, в Киеве заявили, что встречи с российской стороной в Мюнхене не будет. Там добавили, что Украина сперва должна разговаривать с Америкой и Европой.

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