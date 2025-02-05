Вестник Кавказа

Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами

Слуцкий провел переговоры с американскими конгрессменами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сегодня провел переговоры с членами Конгресса США. Депутат также сообщил, что российские парламентарии никогда не прерывали контактов ни с конгрессменами, ни с сенаторами США.

Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий буквально только что, то есть ночью по времени Вашингтона, провел переговоры с представителями американского Конгресса. Об этом он сам рассказал представителям российских СМИ.

"Мы не прерывали никогда отношений сотрудничества с представителями обеих палат конгресса США"

– парламентарий

Слуцкий объяснил, что такие контакты просто не предавались огласке, во избежание нанесения вреда американским законодателям.

По мнению главы комитета, сейчас отношения между РФ и США как между ядерными державами должны начать прогрессировать. Слуцкий уверен в том, что пришло время подумать над восстановлением в будущем в том числе формата сотрудничества Дума – Конгресс.

Напомним, накануне вечером состоялся телефонный разговор между российским и американским лидерами. Президенты поговорили об остановке боевых действий на Украине, отношениях между Москвой и Вашингтоном и других вопросах. Кроме того, Путин и Трамп договорились о продолжении контактов и проведении личной встречи.

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