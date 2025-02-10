Вестник Кавказа

Дублер Курортного проспекта в Сочи открыли для транспорта

Дублер Курортного проспекта в Сочи открыли для транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трасса "Дублер Курортного проспекта" в Сочи возобновила штатную работу. Ранее она была временно закрыта из-за крупного ДТП с пятью автомобилями.

Работники дорожных служб смогли справиться с последствиями крупной аварии на трассе А-148 "Дублер Курортного проспекта" в Сочи и возобновить по ней движение, рассказали в ФКУ "Упрдор Черноморье".

"Движение в штатном режиме"

- ФКУ "Упрдор Черноморье"

Ранее движение было остановлено из-за ДТП с участием 5 машин, включая Газель. Согласно предварительной информации, все остались невредимы.

Отметим, что в Сочи заметно ухудшились погодные условия. В связи с этим автомобилистов просят соблюдать правила безопасности на дорогах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
880 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дублер Курортного проспекта перекрыт в Сочи из-за ДТП

Дублер Курортного проспекта перекрыт в Сочи из-за ДТП

Рейтинг Кабардино-Балкарии по качеству жизни взлетел за год

Рейтинг Кабардино-Балкарии по качеству жизни взлетел за год

Азербайджанский Шахдаг примет Фестиваль горных курортов Евразии

Азербайджанский Шахдаг примет Фестиваль горных курортов Евразии

Шторм снова выбросил фрагменты мазута на берег Черного моря

Шторм снова выбросил фрагменты мазута на берег Черного моря

Промышленные способы очистки песка тестируют на Кубани

Промышленные способы очистки песка тестируют на Кубани

Под Анапой со дна подняли около 170 мешков с мазутом

Под Анапой со дна подняли около 170 мешков с мазутом

ДТП с грузовиком на Кубани привело к гибели трех человек

ДТП с грузовиком на Кубани привело к гибели трех человек

Кубань построит 12 спортплощадок в Абхазии

Кубань построит 12 спортплощадок в Абхазии

Вспыхнувший в пансионате пожар перекинулся на штаб волонтеров в Анапе

Вспыхнувший в пансионате пожар перекинулся на штаб волонтеров в Анапе

В сочинской Кудепсте откроется самый большой детский сад Кубани

В сочинской Кудепсте откроется самый большой детский сад Кубани

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы