Дублер Курортного проспекта в Сочи открыли для транспорта

Трасса "Дублер Курортного проспекта" в Сочи возобновила штатную работу. Ранее она была временно закрыта из-за крупного ДТП с пятью автомобилями.

Работники дорожных служб смогли справиться с последствиями крупной аварии на трассе А-148 "Дублер Курортного проспекта" в Сочи и возобновить по ней движение, рассказали в ФКУ "Упрдор Черноморье".

"Движение в штатном режиме"

- ФКУ "Упрдор Черноморье"

Ранее движение было остановлено из-за ДТП с участием 5 машин, включая Газель. Согласно предварительной информации, все остались невредимы.

Отметим, что в Сочи заметно ухудшились погодные условия. В связи с этим автомобилистов просят соблюдать правила безопасности на дорогах.