Вестник Кавказа

Новый президентский срок Трампа: значение для Южного Кавказа

20 января 2025 года Дональд Трамп повторно вступил в должность президента США, став 47-м по счету главой государства. Каково может быть значение для стран Южного Кавказа возвращения в Белый дом Д.Трампа?

Какие риски и перспективы видят для себя страны региона в связи с изменением администрации в Вашингтоне? Повлияет ли это на отношения России со странами Южного Кавказа и изменится ли роль внерегиональных игроков в политической и экономической жизни региона?

Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола «Новый президентский срок Трампа: значение для Южного Кавказа». 

Модератор: САРАЛИДЗЕ Гия, журналист радио Sputnik; Азербайджан: АЛИЕВ Эмин, главный редактор информационного агентства TREND, Армения: БАЛАСАНЯН Григор, доцент факультета международных отношений Ереванского государственного университета, Грузия: СКОРЦОВА Нино, научный сотрудник научно-исследовательского института SIKHA Foundation, Россия: ЕВСТАФЬЕВ Дмитрий, профессор Юридического института РУДН им. П.Лумумбы, ПРИТЧИН Станислав, зав. сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН, ЛУКЬЯНОВ Григорий, заместитель заведующего Базовой кафедры Института востоковедения РАН Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

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