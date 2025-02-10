Вестник Кавказа

Школьное меню в Северной Осетии обновили в 2025 году

Школьное меню в Северной Осетии обновили в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Примерно треть школьного меню в Северной Осетии претерпела изменения в этом году. В меню появилась горбуша, булгур, каша с тыквой.

Обновленное школьное меню представил комбинат школьного питания в Северной Осетии.

Меню изменилось за последнее время на 30%, новых блюд в меню 14. Состоялась дегустация блюд, на нее пригласили представителей Минобразования региона и родителей школьников.

"Новое меню, которое с нового года мы поменяли, вошли каша молочная рисовая с тыквой, ячневая каша, также представлены каша греческая по-купечески"

– Владикавказский комбинат питания

Минтай в школах заменили на горбушу, также в столовых подают плов с курицей, булгур с овощами и говядиной и другие новинки.

Школьное меню удалось сделать более интересным и питательным благодаря увеличению стоимости каждого обеда - с 89 до 99 рублей.

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