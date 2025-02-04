В Северной Осетии школьники смогут сдавать два предмета в рамках ОГЭ

Школьникам в Северной Осетии разрешили сдавать только два предмета в рамках ОГЭ. Однако новый закон не распространяется на тех, кто будет продолжать обучение в школе после 9 класса.

Госдума приняла законопроект, который устанавливает новый порядок сдачи ОГЭ в Северной Осетии. Теперь учащиеся смогут сдать только два предмета – русский язык и математику.

Сообщается, что новый закон не повлияет на тех учеников, которые намерены продолжать обучение в школе после 9 класса. Им по-прежнему надо будет сдавать 4 предмета, включая обязательные русский язык и математику.

Девятиклассники должны до 1 марта определить, какие дополнительные предметы они будут сдавать.

Отмечается, что нововведение будет действовать также в Москве, Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях.