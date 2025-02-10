Вестник Кавказа

Кремль: Трамп может приехать в Москву в любой момент

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Москва готова принять Дональда Трампа в любой момент. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью. Он также рассказал о предстоящем российско-американском саммите, где могут встретиться президенты РФ и США.

Президент США Дональд Трамп имеет возможность посетить Москву в любой момент, имея приглашение от президента России Владимира Путина. Все зависит от его желания, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

"Если бы мы были в режиме такого регулярного диалога, в режиме нормальных взаимоотношений межгосударственных, наверное, это требовало меньшей подготовки"

- Дмитрий Песков

Владимир Путин будет рад видеть американского коллегу на параде Победы 9 мая, как и других лидеров иностранных государств, желающих приехать в столицу России, передал Дмитрий Песков.

Он также отметил значение российско-американского саммита и особую подготовку, которую он требует из-за характера отношений России и США.

Даже вне контекста российско-американских отношений встреча президентов двух стран требует большой работы. Особенной ее делает не только то, что она будет организована впервые, но и то, что пройдет в текущих непростых обстоятельствах.

Пресс-секретарь Кремля добавил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что миролюбивая позиция Дональда Трампа должна импонировать любому здравомыслящему человеку, и напомнил, что администрация Джо Байдена отказалась от диалога с Россией.

"Судя по заявлениям президента Трампа, мы решаем проблему через диалог. Никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше"

- Дмитрий Песков

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
715 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Министерство эффективности: как Илон Маск спасает Америку от ненужных расходов?

Министерство эффективности: как Илон Маск спасает Америку от ненужных расходов?

Представители США и РФ встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – СМИ

Представители США и РФ встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – СМИ

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Саудовская Аравия готова принять встречу Путина и Трампа

Саудовская Аравия готова принять встречу Путина и Трампа

Россия не заинтересована в G7 - Песков

Россия не заинтересована в G7 - Песков

Переговоры по Украине начнутся в Мюнхене – Трамп

Переговоры по Украине начнутся в Мюнхене – Трамп

Трамп хотел бы возродить &quot;Большую восьмерку&quot;

Трамп хотел бы возродить "Большую восьмерку"

Шольц назвал правильным разговор президентов РФ и США

Шольц назвал правильным разговор президентов РФ и США

Встреча президентов РФ и США пройдет раньше взаимных визитов - Песков

Встреча президентов РФ и США пройдет раньше взаимных визитов - Песков

&quot;Лед тронулся&quot;: Западные СМИ и политики испугались звонка Трампа Путину

"Лед тронулся": Западные СМИ и политики испугались звонка Трампа Путину

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы