Кремль: Трамп может приехать в Москву в любой момент

Москва готова принять Дональда Трампа в любой момент. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью. Он также рассказал о предстоящем российско-американском саммите, где могут встретиться президенты РФ и США.

Президент США Дональд Трамп имеет возможность посетить Москву в любой момент, имея приглашение от президента России Владимира Путина. Все зависит от его желания, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

"Если бы мы были в режиме такого регулярного диалога, в режиме нормальных взаимоотношений межгосударственных, наверное, это требовало меньшей подготовки"

- Дмитрий Песков

Владимир Путин будет рад видеть американского коллегу на параде Победы 9 мая, как и других лидеров иностранных государств, желающих приехать в столицу России, передал Дмитрий Песков.

Он также отметил значение российско-американского саммита и особую подготовку, которую он требует из-за характера отношений России и США.

Даже вне контекста российско-американских отношений встреча президентов двух стран требует большой работы. Особенной ее делает не только то, что она будет организована впервые, но и то, что пройдет в текущих непростых обстоятельствах.

Пресс-секретарь Кремля добавил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что миролюбивая позиция Дональда Трампа должна импонировать любому здравомыслящему человеку, и напомнил, что администрация Джо Байдена отказалась от диалога с Россией.

"Судя по заявлениям президента Трампа, мы решаем проблему через диалог. Никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше"

- Дмитрий Песков