Дагестан укрепляет экспортное сотрудничество с Азербайджаном

Министр экономики и развития Дагестана встретился с представителем республики в Баку. Стороны обсудили взаимодействие Дагестана и Азербайджана.

Глава министерства экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов провел переговоры с представителем республики в Баку Алияром Абдуллаевым.

Как пишет пресс-служба ведомства, стороны обсудили вопросы, которые связаны с поддержкой предпринимателей и производителей, и наметили задачи по работе с Азербайджаном и созданию хороших условий для экспорта и бизнеса.

Одним из важных предложений стала организация визитов дагестанских бизнес-миссий в Азербайджан. В министерстве подчеркнули, что такие поездки помогут установить прямые контакты, поспособствуют обмену опытом.

Кроме того, в Минэкономразвития добавили, что таким образом Дагестан и Азербайджан будут заниматься поиском новых направлений сотрудничества, а дагестанские предприниматели расширят рынки сбыта продукции и укрепят экономические связи.

В заключение Султанов и Абдуллаев договорились продолжить взаимодействие и регулярно обмениваться информацией для реализации намеченных задач.