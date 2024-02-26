В Казахстане в разы выросла заболеваемость коклюшем и корью

В ряде регионов Казахстана за год взлетела заболеваемость коклюшем. Также чаще у населения стали выявлять корь.

Заболеваемость коклюшем в Западно-Казахстанской области в 2024 году выросла почти в 4,5 раза, поделился данными замглавы департамента санитарно-эпидемиологического контроля по региону Нурлыбек Мустаев.

"Количество заболевших коклюшем составило 52 человека, что в 4,3 раза больше, чем в 2023 году (12). Из них 51 человек — дети до 14 лет, один — взрослый"

– Мустаев

Он добавил, что почти все заболевшие не были привиты. В январе 2025 года коклюш в регионе выявлен у трех человек.

Ситуация с корью за прошлый год следующая: заболеваемость выросла в 2,7 раза, выявлено 1302 случая заболевания, из них 61% - непривитые, в основном корью болели дети (более 950 случаев). В январе 2025 года корь диагностирована у двоих человек.

Заболеваемость корью и коклюшем сильно выросла в прошлом году и в Акмолинской области. Коклюш в 2024 году выявляли в 10,1 раза чаще, а ситуация с корью ухудшилась в 15,9 раз.