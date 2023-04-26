Дагестан остается лидером России по заболеваемости корью

Корь в 2023 году чаще всего выявлялась в Дагестане, сообщает Роспотребнадзор. На регион приходит треть всех заболевших корью в России.

Дагестан в 2023 году опередил все регионы России по заболеваемости корью, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году".

Всего в РФ за прошлый год корь была подтверждена в 13 083 случаях.

"Наибольшее число случаев кори зарегистрировано в Республике Дагестан - 4 242 (заболеваемость - 132,63 на 100 тыс населения), что составляет 32,4% от общего количества случаев по стране"

– доклад ведомства

Чаще всего корью болеют дети, до 70% инфицированных - несовершеннолетние. Случается, что болезнь приводит к летальному исходу. Два ребенка в Дагестане умерли от кори, оба погибших - младенцы.

"Эпидемический процесс кори поддерживался за счет лиц не привитых и лиц с неизвестным прививочным анамнезом, на долю которых приходилось 88,8% заболевших"

– Роспотребнадзор