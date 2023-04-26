Симптомы и лечение кори

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Случаи кори встречаются в последнее время в самых разных регионах России. Заболевание очень заразно и легко передается воздушно-капельным путем. Специфического лекарства от вируса кори нет, единственный способ борьбы с ней - прививка.

Корь - это очень заразная инфекция, которая относится к числу потенциально смертельных. Она передается воздушно-капельным путем, причем вирус очень устойчив ко внешней среде. Заразиться корью можно от больного человека даже через вентиляцию.

Если у человека нет иммунитета против кори, то есть он никогда не болел и не делал прививку, то вероятность заразиться при контакте с больным корью достигает почти 100%. Причем заболеть корью можно в любом возрасте!

Симптомы кори

Корь начинается как ОРВИ или грипп. Человек ощущает:

недомогание,

повышение температуры,

головную боль,

ломоту в мышцах,

першение в горле,

насморк.

К этим симптомам быстро прибавляются кашель, а также конъюнктивит.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Понять, что человек заболел именно корью, можно на третий день от начала болезни, когда появляется сыпь: яркие красноватые пятна и бугорки по несколько миллиметров в диаметре. Сначала поражается кожа на лице, затем высыпания распространяются вниз на все тело.

Люди, не вакцинированные против кори, болеют обычно тяжелее привитых.

Почему опасна корь

По информации ВОЗ, ежегодно от кори умирает 150-180 тыс человек по всему миру. Раньше, пока не была создана вакцина, эта цифра достигала 2,5-2,6 млн.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такая высокая смертность объясняется осложнениями, которые особенно опасны для детей. Самые частые:

пневмония,

отит,

ларингит,

трахеобронхит,

стоматит.

Реже фиксируются неврологические осложнения. Однако они гораздо опаснее и могут возникать уже через годы после заболевания.

Заниматься самолечением при кори нельзя! Обращайтесь к врачу.

Лечение кори

Специфического противовирусного лекарства от кори не существует. На сегодняшний день практически единственный способ борьбы с заболеванием - это вакцинация.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прививка от кори

Детский календарь прививок включает и вакцинацию от кори. Она делается дважды - в 12 месяцев и в 6 лет.

Сколько действует прививка от кори, пока не установлено. Обычно она защищает на протяжении 10-12 лет. Однако любой человек может при желании сдать кровь на антитела и, в случае необходимости, сделать ревакцинацию.