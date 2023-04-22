В Дагестане зафиксировали 188 случаев заболевания корью

Опубликовано: 21:00, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане возросло число заболевших корью. Информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Около 188 случаев заболевания корью лабораторно подтверждены в Дагестане, информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Уточняется, что усложняет постановку диагноза тот факт, что корь часто имитирует другие инфекции, и для постановки окончательного диагноза необходимо лабораторное тестирование.

«В Республике Дагестан зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори. Эпидемиологическая ситуация характеризуется как напряженная, но контролируемая. Случаи заболевания регистрируются среди лиц, не привитых против кори»

– говорится в сообщении.

Уточняется, что осложнение эпидемиологической ситуации по коревой инфекции в республике началось в феврале текущего года. Ранее фиксировались только единичные случаи без распространения.