Корь пришла в Северную Осетию

Опубликовано: 23:57, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первые случаи заболевания корью зарегистрированы в Северной Осетии. Менее чем за месяц заболели 7 человек. Принимаются противоэпидемические меры.

Корь, случаи которой в последнее время отмечаются в разных регионах России, добралась до Северной Осетии, рассказали в руководстве региона.

В общей сложности за период времени с 25 марта произошло семь случаев кори.

В республиканском управлении Роспотребнадзора заверяют, что везде, где возникают потенциальные очаги, устраиваются противоэпидемические мероприятия.

Корь в России

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что заболеваемость корью выросла в ряде регионов, и там организована вакцинация. Однако в целом по стране, уточнили в ведомстве, ситуация с этим заболеванием остается под контролем.