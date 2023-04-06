В Махачкале принимают дополнительные меры из-за роста заболеваемости корью

Опубликовано: 18:54, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В образовательных учреждениях в Махачкале с 7 апреля введут ограничительные мероприятия по кори. Такое решение было принято в связи с резким распространением этого вирусного заболевания в республике

С завтрашнего дня во всех муниципальных образовательных учреждениях Махачкалы начнет действовать запрет на посещение детей, которые не привиты против кори или привиты однократно. Об этом сообщили в правительстве Дагестана.

Такое решение было принято на состоявшемся 6 апреля совещании по эпидемиологической ситуации по гриппу и кори.

Как отметил глава Дагестана, заболеваемость гриппом и корью в республике в последнее время увеличилась в 40 раз. В этой связи Сергей Меликов призвал жителей региона не отказываться вакцинировать своих детей. Он подчеркнул, что прививка на данный момент является единственным способом обезопасить детей от кори.

По данным Минздрава, с 1 января нынешнего года в регионе было зарегистрировано свыше 200 случаев заболевания корью, что в 40 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года, передает ТАСС.