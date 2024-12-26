Вестник Кавказа

Лидер "Грузинской мечты" вошел в 400 богатейших людей планеты

Бидзина Иванишвили
© Фото: Сайт партии “Грузинская Мечта – Демократическая Грузия“
Идеолог суверенной политики Грузии, почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили рекордно разбогател в начале года – западные финансовые аналитики оценивают его капиталы в $7,8 млрд.

Информационное агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг 500 богатейших людей планеты. Среди них есть и почетный председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

По оценкам экспертов агентства, за 1,5 месяца 2025 года Иванишвили удалось увеличить свои капиталы, причем их рост составил $0,3 млрд.

Таким образом, официально Бидзина Иванишвили сейчас богаче, чем когда-либо: он обладает в форме различных активов $7,8 млрд. Подобное состояние обеспечило ему 399 позицию в топ-500 богачей планеты.

Напомним, что миллиардер Бидзина Иванишвили вошел в грузинскую политику накануне 2012 года с целью путем демократических процедур лишить власти президента Михаила Саакашвили. Его партия "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах, после чего Иванишвили некоторое время работал премьер-министром Грузии, затем ушел в тень, оставив премьерское кресло Ираклию Гарибашвили.

Бидзина Иванишвили вернулся в официальном статусе чуть больше года назад, вновь в преддверии парламентских выборов – "Грузинская мечта" назначила его почетным председателем. Иванишвили является идеологом современного курса Грузии на суверенизацию внешней политики.

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