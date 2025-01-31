"Грузинская мечта" забрала депутатские мандаты у оппозиции

В Грузии парламент прекратил полномочия 49 депутатов от оппозиции. Ранее оппозиционеры, прошедшие в парламент, потребовали лишить их мандата.

Весенняя сессия парламента Грузии открылась накануне, сегодня парламент досрочно прекратил полномочия оппозиционных депутатов.

Всего мандата лишились 49 депутатов о оппозиции, которые по итогу осенних выборов прошли в парламент. Оппозиция не признает итоги парламентских выборов, потому в конце 2024 года потребовала прекратить полномочия. Мандата сегодня лишись депутаты от оппозиционных партий "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

Напомним, в результаты выборов, которые прошли в Грузии 26 октября 2024 года, правящая партия "Грузинская мечта" получила 53,93% голосов и 89 из 150 мандатов, остальные мандаты распределились между оппозиционерами следующим образом: "Коалиция за перемены" получила 19 мандатов, "ЕНД" - 16 мандатов, "Сильная Грузия" - 14 мандатов, партия Гахария "За Грузию" - 12 мандатов.