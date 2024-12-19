Вестник Кавказа

Оскорбление чиновников в Грузии станет наказуемым

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Штраф или тюрьма будут грозить в Грузии тем, кто словесно оскорбляет политиков. В Кодекс внесены поправки о введении наказания.

В Кодекс административных правонарушений Грузии вносятся поправки о введении наказания за оскорбление чиновников при исполнении.

Согласно документу, наказывать будут за нецензурную брань, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего политическую или государственную должность и находящегося при исполнении, или его деятельности. Планируется ввести штраф в размере от 1,5 до 4 тыс лари или арест на срок до 45 дней.

При этом наказание за брань может быть более суровым, если оскорблениям сопутствует другое административное нарушение - штраф 2,5-6 тыс лари или арест на срок до 60 дней.

Данных о том, будут ли наказывать только за личные словесные оскорбления или же по статью попадут и комментаторы в соцсетях.

Поправки должны быть приняты в трех чтениях, затем документ, подписанный президентом, будет опубликован на сайте законодательного вестника Грузии. После этого поправки вступят в силу.

Также в Грузии хотят ужесточить наказание за вандализм и хулиганство.

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