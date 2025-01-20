Вестник Кавказа

Пытавшуюся вывезти бриллианты из России женщину задержали в Дагестане

Пытавшуюся вывезти бриллианты из России женщину задержали в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане завели уголовное дело на местную жительницу. Она пыталась вывезти из России бриллианты.

В Махачкале задержали женщину, пытавшуюся вывезти бриллианты из России. Об этом рассказали в пограничном управлениb ФСБ России по Дагестану.

Случай произошел в аэропорту города.

Общая стоимость бриллиантов, которые были обнаружены у гражданки, превышает 6 млн рублей.

"Дело возбуждено по факту попытки вывезти из Российской Федерации незадекларированные природные ограненные алмазы (бриллианты) массой 1068,46 карата, рыночной стоимостью более 6 миллионов рублей, предпринятой гражданкой РФ 1985 года рождения"

– погрануправление ФСБ

На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

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