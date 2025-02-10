Вестник Кавказа

Пожар на рынке "Сауран" случился в Алматы

Пожар на рынке "Сауран" случился в Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне вечером в Алматы вспыхнул пожар на территории рынка "Сауран". На работы по ликвидации пожара  были направлены 77 человек и 19 ед техники.

На рынке "Сауран" в Алматы вечером в воскресенье произошло возгорание складского помещения, на место были оперативно направлены огнеборцы.

Сообщение о пожаре было получено в 20.11, уже через шесть минут пожарные команды были на месте.

"По прибытии в 20:17 установлено горение открытым пламенем складского помещения. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды"

– ДЧС Алматы

В борьбе с пожаром были заняты 77 человек и 19 ед техники. На месте ЧП создан оперштаб.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1325 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в пансионате полностью потушили в Анапе

Пожар в пансионате полностью потушили в Анапе

Пожар охватил торговый центр в Симферополе

Пожар охватил торговый центр в Симферополе

Вспыхнувший в пансионате пожар перекинулся на штаб волонтеров в Анапе

Вспыхнувший в пансионате пожар перекинулся на штаб волонтеров в Анапе

Крупный пожар охватил пансионат в Анапе

Крупный пожар охватил пансионат в Анапе

Производственное здание горело в Невинномысске

Производственное здание горело в Невинномысске

Машина с женщиной сгорела в Нальчике

Машина с женщиной сгорела в Нальчике

Пожар в Тбилиси: горел грузовой поезд в районе Самгори

Пожар в Тбилиси: горел грузовой поезд в районе Самгори

Смертельный пожар тушат в Ставрополе

Смертельный пожар тушат в Ставрополе

Мебельный цех горел в Краснодарском крае

Мебельный цех горел в Краснодарском крае

Пожар на подстанции обесточил села в Дагестане

Пожар на подстанции обесточил села в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы