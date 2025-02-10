Пожар на рынке "Сауран" случился в Алматы

Накануне вечером в Алматы вспыхнул пожар на территории рынка "Сауран". На работы по ликвидации пожара были направлены 77 человек и 19 ед техники.

На рынке "Сауран" в Алматы вечером в воскресенье произошло возгорание складского помещения, на место были оперативно направлены огнеборцы.

Сообщение о пожаре было получено в 20.11, уже через шесть минут пожарные команды были на месте.

"По прибытии в 20:17 установлено горение открытым пламенем складского помещения. Введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды"

– ДЧС Алматы

В борьбе с пожаром были заняты 77 человек и 19 ед техники. На месте ЧП создан оперштаб.