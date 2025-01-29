В Дагестане накрыли майнеров, укравших электричества на 13 млн рублей

В одном из сел Дагестана зафиксировали работу незаконной майнинг-фермы. Злоумышленники похитили электричества на 13 млн рублей.

В Унцукульском районе Дагестана разоблачили майнеров, которые воровали электроэнергию путем незаконного подключения к трансформатору, сообщили в кавказском филиале "Россетей".

Сообщается, что ущерб от действий майнеров составил около 13 млн рублей. Добыча цифровой валюты обошлась в 1,8 млн киловатт-часов электроэнергии, которая прошла в обход приборов учета.

В ходе рейда было изъято 85 единиц оборудования, которое использовалось для добычи криптовалюты.

Сообщается, что информация будет передана правоохранителям.