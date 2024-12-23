В Северной Осетии за год закрыли шесть майнинг-ферм

На Северном Кавказе ведется борьба с незаконным майнингом криптовалют. За прошлый год в Северной Осетии удалось пресечь хищения майнерами электричества на 30 млн рублей.

В Северной Осетии в 2024 году благодаря выявлению майнинг-ферм удалось пресечь хищения электроэнергии на 30 млн рублей, поделились в "Россети Северный Кавказ", передает ТАСС.

"В 2024 году специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" совместно с правоохранительными органами пресекли шесть случаев неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами. В денежном выражении ущерб, причиненный электросетевому комплексу региона, превысил 30 млн рублей"

– сообщение пресс-службы

Уточняется, что майнерами было похищено почти 3,5 млн кВт·ч. Материалы по выявленным фермам направлены компанией "Россети Северный Кавказ" в правоохранительные органы.

Майнинг-фермы зачастую приводят к перегрузке сетей, из-за чего случаются аварии и без электричества остается население.