В Дагестане майнеры похитили электроэнергию на 3 млн рублей

Майнинг-ферму накрыли в Дагестане. Сумма ущерба составила около 3 млн рублей.
В одном из районов Дагестана выявлена майнинг-ферма, которая нанесла ущерб электросетям республики на 3 млн рублей, сообщили в региональном филиале "Россетей".
Сообщается, что предприимчивый делец незаконно подключился к электросетям, украв почти 360 тыс киловатт-часов. Площадку для добычи криптовалюты удалось засечь с квадрокоптера, оборудованного тепловизором.
Майнера теперь привлекут к ответственности за кражу электроэнергии.
Отметим, что в этом году начал действовать запрет на майнинг в шести субъектах СКФО.