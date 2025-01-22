Вестник Кавказа

В Дагестане майнеры похитили электроэнергию на 3 млн рублей

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Майнинг-ферму накрыли в Дагестане. Сумма ущерба составила около 3 млн рублей.

В одном из районов Дагестана выявлена майнинг-ферма, которая нанесла ущерб электросетям республики на 3 млн рублей, сообщили в региональном филиале "Россетей". 

Сообщается, что предприимчивый делец незаконно подключился к электросетям, украв почти 360 тыс киловатт-часов. Площадку для добычи криптовалюты удалось засечь с квадрокоптера, оборудованного тепловизором. 

Майнера теперь привлекут к ответственности за кражу электроэнергии. 

Отметим, что в этом году начал действовать запрет на майнинг в шести субъектах СКФО.

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