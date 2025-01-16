В Дагестане будут судить подростка за телефонный терроризм

Подросток из Дагестана может получить до 5 лет тюрьмы за фейковые сообщения о готовящихся терактах.

Перед судом предстанет подросток из Махачкалы, который заявлял о взрывчатых устройствах на объектах социальной инфраструктуры, сообщает управление СК РФ по Дагестану.

Сообщается, что хулиганством 15-летний подросток занимался в прошлом году. Школьник заявлял о подготовке терактов в Волгограде, Краснодаре и Махачкале. В качестве мотива следствие рассматривает "дестабилизацию деятельности органов власти".

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Телефонный терроризм может стоить несовершеннолетнему 5 лет лишения свободы.