Вестник Кавказа

В Дагестане будут судить подростка за телефонный терроризм

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Подросток из Дагестана может получить до 5 лет тюрьмы за фейковые сообщения о готовящихся терактах.

Перед судом предстанет подросток из Махачкалы, который заявлял о взрывчатых устройствах на объектах социальной инфраструктуры, сообщает управление СК РФ по Дагестану. 

Сообщается, что хулиганством 15-летний подросток занимался в прошлом году. Школьник заявлял о подготовке терактов в Волгограде, Краснодаре и Махачкале. В качестве мотива следствие рассматривает "дестабилизацию деятельности органов власти". 

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Телефонный терроризм может стоить несовершеннолетнему 5 лет лишения свободы.

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