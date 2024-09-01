Александр Вучич наградил Джейхуна Байрамова

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов после визита в Германию, где он участвовал в Мюнхенской конференции по безопасности, прилетел сегодня в Сербию.
В Белграде его принял президент Александр Вучич. На приеме в Сербском дворце Вучич вручил Джейхуну Байрамову сербскую госнаграду – Орден флага I степени.
Байрамов, принимая орден, поблагодарил руководство Сербии за высокую оценку его вклада в сербско-азербайджанские отношения.
В ходе официального приема президент Сербии подчеркнул интерес Белграда к всестороннему углублению и расширению взаимодействия с Баку. Байрамов, в свою очередь, передал официальную позицию высшего руководство Азербайджана, согласно которой Баку также настроен на совершенствование стратегических контактов двух стран.
В частности, он констатировал необходимость безусловной взаимной поддержки Азербайджана и Сербии в международных организациях.