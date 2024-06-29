Сербия поблагодарила Азербайджан за сохранение поставок газа

Сербский президент Александр Вучич рассказал в соцсетях об успешных усилиях руководства Азербайджана по сохранению экспорта азербайджанского газа в Сербию на фоне известий о поломке оборудования на газовом месторождении "Шахдениз".
О кратковременном прекращении прокачки азербайджанского газа в Сербию Александр Вучич объявлял накануне.
"Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, поставки газа в Сербию не будут прекращены"
– Александр Вучич
В связи с этим сербский лидер обратился со словами благодарности к азербайджанским властям и лично президенту Ильхаму Алиеву.
Также Вучич анонсировал, что в короткие сроки ожидается официальный визит Ильхама Алиева в Сербию.