Вестник Кавказа

Сербия поблагодарила Азербайджан за сохранение поставок газа

Сербия поблагодарила Азербайджан за сохранение поставок газа
© Фото: сайт президента Сербии
Лидер Сербии Александр Вучич поведал об оперативном решении Баку проблемы с прокачкой газа сербским покупателям – хотя ремонт на "Шахденизе" еще ведется, Сербия продолжит получать положенные по контракту объемы азербайджанского газа.

Сербский президент Александр Вучич рассказал в соцсетях об успешных усилиях руководства Азербайджана по сохранению экспорта азербайджанского газа в Сербию на фоне известий о поломке оборудования на газовом месторождении "Шахдениз".

О кратковременном прекращении прокачки азербайджанского газа в Сербию Александр Вучич объявлял накануне.

"Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, поставки газа в Сербию не будут прекращены"

– Александр Вучич

В связи с этим сербский лидер обратился со словами благодарности к азербайджанским властям и лично президенту Ильхаму Алиеву.

Также Вучич анонсировал, что в короткие сроки ожидается официальный визит Ильхама Алиева в Сербию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1515 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поставки газа из Азербайджана в Сербию возобновят с 15 января - СМИ

Поставки газа из Азербайджана в Сербию возобновят с 15 января - СМИ

Азербайджан предупредил Сербию о вынужденной приостановке поставок газа

Азербайджан предупредил Сербию о вынужденной приостановке поставок газа

Азербайджан и Сербия обсудят прямое авиасообщение

Азербайджан и Сербия обсудят прямое авиасообщение

Байрамов отправился в Белград

Байрамов отправился в Белград

Ильхам Алиев принял лидеров ряда стран

Ильхам Алиев принял лидеров ряда стран

Ильхам Алиев: суверенитету Азербайджана противостояли двойные стандарты других стран

Ильхам Алиев: суверенитету Азербайджана противостояли двойные стандарты других стран

Азербайджан и Сербия объединяются в энергетике

Азербайджан и Сербия объединяются в энергетике

Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы по борьбе

Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы по борьбе

Азербайджанские борцы везут домой еще три медали

Азербайджанские борцы везут домой еще три медали

Террорист ранил охранника у посольства Израиля в Сербии

Террорист ранил охранника у посольства Израиля в Сербии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы