Вестник Кавказа

Азербайджан предупредил Сербию о вынужденной приостановке поставок газа

Азербайджан предупредил Сербию о вынужденной приостановке поставок газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки азербайджанского газа в Сербию временно прекращены из-за проблем, возникших на газовом месторождении "Шахдениз", рассказал сербский президент Александр Вучич.

Баку сообщил Белграду о вынужденной приостановке поставок азербайджанского газа, соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

"Мы получили уведомление от наших азербайджанских братьев и друзей о том, что из-за непреодолимых трудностей, проблем на месторождении "Шахдениз", мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 млн кубометров газа в сутки, которые получали"

– глава Сербии

По его словам, в Баку также предупредили, что сроки, в которые удастся восстановить поставки, пока нельзя предсказать.

Вучич пояснил, что, в связи с этими новостями, начиная с субботы, Сербия будет активнее использовать свои запасы. Он заверил, что резервов, имеющихся в стране, хватит на эту зиму. В то же время, президент надеется, что азербайджанская сторона все же в скором времени, за месяц или два, возобновит поставки.

"Если же это будет невозможно, то мы должны будем добавлять в предстоящие 4 месяца по 2-2,5-3 млн (кубометров) в сутки. Намного больший расход мы имеем зимой, это будет как раз, чтобы потратить все резервы, но нехватки газа и нефти не будет"

– Вучич

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