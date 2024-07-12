Азербайджан и Сербия объединяются в энергетике

Азербайджан планирует наращивать поставки нефти и газа в Сербию. Об этом говорилось на пресс-конференции по итогам прошедшего в Баку 8-го заседания Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

Азербайджан и Сербия будут наращивать сотрудничество в энергетике. В частности, в ближайшем будущем планируется расширить поставки нефти и газа из Азербайджана в Сербию.

«Поставки азербайджанского газа в Сербию начались в этом году и уже в эту страну поставлено свыше 26 млн кубометров газа. Однако в настоящее время ведутся обсуждения по увеличению объемов поставок. Надеюсь, что в ближайшем будущем эти возможности будут реализованы»

– министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев

В частности, в данном направлении будет развиваться взаимодействие между нефтедобывающими компаниями стран SOCAR и Srbijagas.

«Сербия с января 2024 года получает азербайджанский газ на регулярной основе на основании подписанного между SOCAR и Srbijagas в ноябре 2023 года контракта»

– заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков

Так, по его словам, на основе данного соглашения газ из Азербайджана будет поступать в Сербию до 2026 года – около 400 млн куб м газа в год. В дальнейшем также планируется наращивать поставки в Сербию азербайджанской нефти.