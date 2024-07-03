"Татнефть" и SOCAR совместно займутся месторождением Биби-Эйбат

Россия и Азербайджан совместно будут развивать одно из старейших нефтяных месторождений Биби-Эйбат. "Татнефть" намерена внедрить на месторождении современные технологии.

Российская "Татнефть" поможет Азербайджану в разработке старейшего нефтяного месторождения Биби-Эйбат.

По словам главы компании Наиля Маганова, у "Татнефти" и SOCAR очень тесное сотрудничество, оно включает не только объекты в Азербайджане, но и совместные проекты на территории Турции. Российская и Азербайджанская компании совместно занимаются развитием нефтехимии и реконструкции нефтеперерабатывающих заводов, сообщил он в ходе "Диалога на равных" на пятом Международном нефтегазовом молодежном форуме.

"Мы сейчас заходим на месторождение Биби-Эйбат, где мы вместе с нашими коллегами из SOCAR будем заниматься внедрением тех технологий, которые доступны нам"

– Маганов

Месторождение Биби-Эйбат - одно из старейших в Азербайджане. Оно расположено на Апшеронском полуострове и официально был открыто более 150 лет назад.

"Татнефть" в Азербайджане

Директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об интересах Азербайджана в сотрудничестве с "Татнефтью" в разработке сухопутных месторождений нефти.

"Руководство SOCAR неоднократно встречалось с руководством "Татнефти" и в России, и в Азербайджане. Главное, о чем велись переговоры – это о повышении нефтеотдачи пластов на сухопутных месторождениях. Биби-Эйбат является одним из месторождений, где такие технологии необходимы – оно гигантское, но разрабатывает больше ста лет. Посмотрим, насколько будет успешны внедрение технологий "Татнефти" на Биби-Эйбате", - сказал он.

Экономист отметил, что Азербайджану в целом интересно совершенствование добычи нефти на суше. "На суше Азербайджана всего добывается около 1,5 млн т нефти из годовой добычи в 30 млн т. Причины понятны – все-таки сухопутные азербайджанские месторождения находятся в разработке с 1846 года, а самое молодое из них было открыто в начале 70-х, то есть нефть там добывается уже 50 лет. Поэтому Азербайджан озабочен импортом новейших технологий для наращивания добычи", - сообщил Ильхам Шабан.

"Потенциал для этого точно есть. Если на шельфовых месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" извлекаемость биологических запасов составляет более 40%, иногда 50%, то на сухопутных месторождениях, разрабатываемых SOCAR, этот коэффициент в среднем – 22-25%. Работа "Татнефти" на Биби-Эйбате будет первой ласточкой, и если результаты окажутся удачными, возможно расширение фронта деятельности российской компании в Азербайджане. На суше у нас достаточно месторождений", - заключил он.