Поставки газа из Азербайджана в Сербию возобновят с 15 января - СМИ

Азербайджан может вернуться к поставкам газа в Сербию 15 января, передает со ссылкой на информированный источник Trend.
Поставки были остановлены 11 января из-за технических неполадок на месторождении "Шах Дениз" в Азербайджане. Сербская сторона получила уведомление о временной приостановке поставок газа в объеме 1,7 млн куб м в сутки.
"Ремонтные работы, связанные с неполадками на платформе, должны завершиться в ближайшие дни, после чего поставки в Сербию могут возобновиться. Ориентировочно поставки возобновятся 15 января"
– сообщение
Устранить неполадки планируется в кратчайшие сроки, поделились в компании bp Azerbaijan. Проблема выявлена не с платформой, а с подводной линией.
“Идет работа над решением технической проблемы в максимально сжатые сроки… Техническая проблема возникла именно в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha и терминалом Сангачал”
– bp Azerbaijan
Договор о поставке азербайджанского газа в Сербию был подписан в ноябре 2023 года. Поставки азербайджанского «голубого топлива» стартовали в начале 2024 года.