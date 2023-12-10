Поставки газа из Азербайджана в Сербию возобновят с 15 января - СМИ

Через несколько дней Азербайджан может возобновить газовые поставки в Сербию. Завершаются необходимые ремонтные работы.

Азербайджан может вернуться к поставкам газа в Сербию 15 января, передает со ссылкой на информированный источник Trend.

Поставки были остановлены 11 января из-за технических неполадок на месторождении "Шах Дениз" в Азербайджане. Сербская сторона получила уведомление о временной приостановке поставок газа в объеме 1,7 млн куб м в сутки.

"Ремонтные работы, связанные с неполадками на платформе, должны завершиться в ближайшие дни, после чего поставки в Сербию могут возобновиться. Ориентировочно поставки возобновятся 15 января"

– сообщение

Устранить неполадки планируется в кратчайшие сроки, поделились в компании bp Azerbaijan. Проблема выявлена не с платформой, а с подводной линией.

“Идет работа над решением технической проблемы в максимально сжатые сроки… Техническая проблема возникла именно в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha и терминалом Сангачал”

– bp Azerbaijan

Договор о поставке азербайджанского газа в Сербию был подписан в ноябре 2023 года. Поставки азербайджанского «голубого топлива» стартовали в начале 2024 года.