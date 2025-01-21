Вестник Кавказа

Никитский ботанический сад в Ялте временно закрыли из-за непогоды

Никитский ботанический сад в Ялте временно закрыли из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Крым обрушились сильные снегопады. Ботанический сад в Ялте закроют на два дня из-за непогоды.

Территория Никитского ботанического сада в Ялте временно недоступна для посещения из-за сложных климатических условий, сообщается в социальных сетях парка. 

Сообщается, что ограничение на посещение парка будут действовать в течение двух дней – в понедельник и вторник. 

Отметим, что в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия до 17 февраля. В Крыму ожидаются сильные снегопады, график работы ряда учреждений будет изменен.

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