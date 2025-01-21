Никитский ботанический сад в Ялте временно закрыли из-за непогоды

На Крым обрушились сильные снегопады. Ботанический сад в Ялте закроют на два дня из-за непогоды.

Территория Никитского ботанического сада в Ялте временно недоступна для посещения из-за сложных климатических условий, сообщается в социальных сетях парка.

Сообщается, что ограничение на посещение парка будут действовать в течение двух дней – в понедельник и вторник.

Отметим, что в регионе прогнозируются неблагоприятные погодные условия до 17 февраля. В Крыму ожидаются сильные снегопады, график работы ряда учреждений будет изменен.