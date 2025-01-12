В Ялте загорелись сразу три жилых дома

Сегодня утром на улице Кирова в крымской курортной Ялте вспыхнул пожар сразу в трех соседних домах – огонь охватил площадь в 250 квадратных метров, сейчас его тушат 32 спасателя и 7 спецмашин.

Сегодня утром в курортной Ялте в Крыму на улице Кирова вспыхнул пожар в трех жилых домах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС полуострова.

"В 08:15 мск поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома в Ялте по улице Кирова. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов. Незамедлительно поданы стволы на тушение. Звеном газодымозащитной службы проводится разведка. Организован подвоз воды"

- МЧС России по Крыму

Сотрудники МЧС немедленно приступили к тушению и к 9:42 локализовали пожар на площади 250 кв м, тушение продолжается, его проводят 32 специалиста и 7 единиц техники.

К счастью, обошлось без пострадавших, также огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние дома. Подвоз воды к месту пожара организовала горадминистрация Ялты.

Сейчас на место пожара направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории для установления причин и обстоятельств возгорания.