Вестник Кавказа

Оппозиционная телекомпания в Грузии прекратила свою работу

Оппозиционная телекомпания в Грузии прекратила свою работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии приостановило вещание оппозиционное ТВ "Мтавари архи". Причина – "искусственно спровоцированный финансовый кризис".

Грузинская оппозиционная телевизионная компания "Мтавари архи" объявила о прекращении своего вещания.

В качестве причины канал назвал финансовый кризис, который был "искусственно спровоцирован соучредителем Зазой Окуашвили". Там добавили, что сейчас у компании нет денег для оперирования.

Отмечается, что сейчас телевидение показывает только заранее записанные шоу. По данным ТВ, не будет трансляций информационных выпусков.

В компании заявили, что прилагают все усилия для восстановления полноценного эфира.

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