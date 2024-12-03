Оппозиционная телекомпания в Грузии прекратила свою работу

В Грузии приостановило вещание оппозиционное ТВ "Мтавари архи". Причина – "искусственно спровоцированный финансовый кризис".

Грузинская оппозиционная телевизионная компания "Мтавари архи" объявила о прекращении своего вещания.

В качестве причины канал назвал финансовый кризис, который был "искусственно спровоцирован соучредителем Зазой Окуашвили". Там добавили, что сейчас у компании нет денег для оперирования.

Отмечается, что сейчас телевидение показывает только заранее записанные шоу. По данным ТВ, не будет трансляций информационных выпусков.

В компании заявили, что прилагают все усилия для восстановления полноценного эфира.