Оппозиционному телеканалу грозит закрытие в Грузии

Грузинская оппозиция может лишиться одного из своих рупоров – телевизионного канала "Мтавари Архи". Об опасности, которая угрожает телеканалу, стало известно от его гендиректора.

Телеканал "Мтавари Архи", освещающий события с точки зрения грузинской оппозиции, может быть ликвидирован, такое заявление сделал его генеральный директор Георгий Габуния.

"Бизнесмен, один из основателей канала, Заза Окуашвили делает все для того, чтобы закрыть его"

– гендиректор

Журналист заверил, что команда "Мтавари Архи" не намерена сдаваться и собирается продолжать борьбу. Габуния подчеркнул, что телеканал будет вести вещание столько, сколько сможет.

Напомним, канал "Мтавари архи" был создан в 2019 году бывшим соратником Михаила Саакашвили Никой Гварамия. Сейчас он возглавляет оппозиционную партию "Ахали".