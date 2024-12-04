Вестник Кавказа

Оппозиционному телеканалу грозит закрытие в Грузии

Машина телевидения
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Грузинская оппозиция может лишиться одного из своих рупоров – телевизионного канала "Мтавари Архи". Об опасности, которая угрожает телеканалу, стало известно от его гендиректора.

Телеканал "Мтавари Архи", освещающий события с точки зрения грузинской оппозиции, может быть ликвидирован, такое заявление сделал его генеральный директор Георгий Габуния.

"Бизнесмен, один из основателей канала, Заза Окуашвили делает все для того, чтобы закрыть его"

– гендиректор

Журналист заверил, что команда "Мтавари Архи" не намерена сдаваться и собирается продолжать борьбу. Габуния подчеркнул, что телеканал будет вести вещание столько, сколько сможет.

Напомним, канал "Мтавари архи" был создан в 2019 году бывшим соратником Михаила Саакашвили Никой Гварамия. Сейчас он возглавляет оппозиционную партию "Ахали".

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