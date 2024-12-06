Протесты продолжаются в Грузии – к ним присоединились госслужащие

Акции протеста против приостановки евроинтеграции не прекращаются в Грузии. Сегодня ее сторонники снова собрались на проспекте Руставели, где находится здание парламента. К ним скоро присоединятся государственные служащие и студенты.

Митинг против заморозки процесса вступления в ЕС проходит в 14-й раз на проспекте Руставели в Тбилиси, пишут СМИ.

Участники демонстрации недовольны решением нового правительства, сформированного по итогам выборов в парламент 26 октября, снять с повестки вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу.

Чуть ранее сегодня свою акцию протеста, посвященную той же теме, устроили государственные служащие и студенты. Они собрались на площади Первой Республики, а оттуда направились к месту проведения основного митинга, то есть к зданию парламента. Там они вольются в основную массу протестующих.