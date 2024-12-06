Вестник Кавказа

Закон о лишении Зурабишвили охраны приняли в первом чтении в Грузии

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Грузинский парламент принял – пока в первом чтении – закон, согласно которому президент Грузии может лишиться положенной ему госохраны в течение года после окончания срока. Под него может попасть и действующий президент Саломе Зурабишвили.

Парламент Грузии обсудил и принял в первом чтении законопроект, в соответствии с которым нынешний президент может быть лишена государственной охраны после того, как окончится срок ее полномочий.

Речь идет о поправках в закон "О Специальной службе государственной охраны". Их внесла на рассмотрение законодательного органа правящая "Грузинская мечта". Сегодня за них проголосовали 83 депутата, все они прошли в парламент от "Мечты". Оппозиция его работу бойкотирует, хотя и получила на выборах 26 октября 61 мандат.

На данный момент президент, премьер-министр и председатель парламента подлежат госохране на протяжении года после того, как истекли их полномочия. Если закон пройдет все три чтения и будет принят, то эти представители руководства страной утратят право на охрану, если они нарушили Конституцию, что было подтверждено Конституционным судом, или совершили преступление. В предыдущей версии к этим условиям добавлялось еще формальное лишение их полномочий, сейчас предлагается обойтись без этого пункта.

Напомним, более года назад КС Грузии подтвердил, что Саломе Зурабишвили нарушила основной закон страны, совершив ряд зарубежных визитов без согласования с правительством. Однако у "Мечты" не хватило голосов для ее импичмента.

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