Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Две недели продолжаются антиправительственные протесты в Тбилиси. Расскажем, что случилось в Грузии за это время, какая обстановка в стране, когда заканчивается срок Саломе Зурабишвили и пройдут выборы нового президента.

Протесты против приостановки интеграции Грузии в ЕС до 2028 года идут уже две недели. Через 5 дней кончатся полномочия президента Саломе Зурабишвили, яро поддерживающей силы оппозиции и митингующих, и пройдет голосование за нового кандидата на пост. Что происходит в Грузии перед выборами президента?

Две недели протестов в Грузии: итоги

Спустя две недели ежедневные протесты в Тбилиси приняли более мирную и спокойную форму. Правящая партия «Грузинская мечта» видит в этом заслугу сотрудников МВД, которые провели обыски в офисах оппозиции и лишили ее возможности осуществлять насилие.

Также власти ужесточили правила ввоза, продажи и использования пиротехники, которую активно использовали протестующие. Теперь ее нельзя использовать на митингах вместе с такими запрещенными предметами, как огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Помимо этого, в Тбилиси могут запретить ношение масок и другой одежды, полностью закрывающей лицо, а также использование лазеров.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

За две недели было задержано свыше 400 человек, из которых 30 проходят по уголовным статьям. В ходе акций травмы получили около 150 человек – участники протестов, сотрудники МВД и журналисты.

Со стороны Запада продолжаются разговоры о санкциях в отношении как руководства Грузии, так и ее граждан. Особенно часто поднимается вопрос об отмене безвизового режима с ЕС. За это активно выступают страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) и Нидерланды. Венгрия, наоборот, готова помочь грузинским властям наложением вето на решение европейских структур, направленных против Тбилиси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько дней назад Великобритания приняла решение заморозить все программы помощи Грузии и ограничить взаимодействие с ее руководством. США также решили приостановить стратегическое партнерство с республикой. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз высказывал надежду, что после инаугурации 20 января нового президента США Дональда Трампа все изменится и Тбилиси начнет перезагрузку отношений не только со Штатами, но и Европой.

Обстановка в Грузии на сегодня

Последние дни в Тбилиси и других городах Грузии протесты проходят спокойно. В ночь со вторника на среду около здания уже не было сотрудников спецназа, которые ранее принимали участие в разгонах предыдущих акций, а полиция лишь контролировала безопасность в городе и проводила редкие задержания ее нарушителей.

Изначально протесты проходили исключительно ночью. Теперь они начинаются еще днем: небольшие шествия с требованиями освободить задержанных и возобновить евроинтеграцию идут по всему Тбилиси и к вечеру достигают здания парламента, где начинается основная акция.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Тбилиси также постепенно готовится к Новому году. У здания парламента, несмотря на протесты, установлена большая елка, а сам город начали украшать световые панно и фигуры. Пространство у Сухого моста также начинает преображаться к празднику: началось создание «Новогодней деревни». Однако из-за текущих событий ряд предпринимателей отказались участвовать в мероприятии, передают оппозиционные СМИ. Сам мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал жителям города красочный праздник, несмотря на напряженную политическую обстановку.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

В целом в городе спокойно и безопасно, люди гуляют и занимаются своими делами, однако через несколько дней в Грузии пройдут президентские выборы, после которых протесты могут возобновиться с новой силой.

Саломе Зурабишвили и протесты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили – яркая фигура в текущих протестах, однако срок ее полномочий подходит к концу и истекает 16 декабря.

© Фото: сайт президента Грузии

Саломе Зурабишвили, как и другие представители оппозиции, считает текущую власть нелегитимной, поэтому намеревается остаться президентом страны и после 16 декабря. Тем не менее, с этим не согласны в правящей «Грузинской мечте». Накануне перед ее резиденцией – дворцом Орбелиани установили новогодний поезд в качестве городского украшения, который она сочла намеком на ее скорый уход. Под фото она написала следующее: «Ну-ка посмотрим, кто уйдет!». Также ее хотят оставить без госохраны, если будет официально подтверждено, что она нарушила Конституцию.

С самого начала протестов Зурабишвили поддержала их и даже побывала на нескольких из них. В своих социальных сетях она не раз призывала людей выходить на улицы, указывала на необходимость проведения новых парламентских выборов и важность евроинтеграции Грузии.

7 декабря она выехала с визитом в Париж, где проходило открытие сгоревшего собора Нотр-Дам-де-Пари. Там же она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, будущим президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами и рассказала им о ситуации в Грузии. По итогам встречи, Зурабишвили, по ее словам, заручилась поддержкой американского президента.

© Фото: соцсети Саломе Зурабишвили

Выборы президента Грузии 2024

Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, в эту субботу. Инаугурация состоится 29 декабря. Кандидатом от «Грузинской мечты» выступил Михаил Кавелашвили, бывший футболист и основатели партии «Сила народа». Оппозиция вместе с Саломе Зурабишвили отказалась принимать его кандидатуру, считая ее нелегитимной.

© Фото: сайт Грузинской мечты

Михаил Кавелашвили, в свою очередь, заявил о намерении восстановить институт президента, расшатанный Саломе Зурабишвили, и способствовать стабилизации обстановки в Грузии. Однако, вероятно, именно после выборов президента 14 декабря в Тбилиси начнется новая волна протестов, которая, по оценкам аналитиков, впрочем, не продлится долго.